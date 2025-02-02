احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ASCAKE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ASCAKE.

سعر Astherus Staked CAKE (ASCAKE) المباشر لليوم هو USD 1.91 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ASCAKE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Astherus Staked CAKE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.34K - تغيير سعر Astherus Staked CAKE خلال اليوم هو -4.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Astherus Staked CAKE (ASCAKE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Astherus Staked CAKE مقابل USD هو $ -0.098255003676122 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Astherus Staked CAKE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Astherus Staked CAKE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Astherus Staked CAKE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.098255003676122 -4.89% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Astherus Staked CAKE (ASCAKE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Astherus Staked CAKE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.87$ 1.87 $ 1.87 24 ساعة مرتفع $ 2.02$ 2.02 $ 2.02 عالية طوال الوقت $ 2.02$ 2.02 $ 2.02 تغير السعر (1 ساعة) +0.54% تغير السعر (1يوم) -4.89% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Astherus Staked CAKE (ASCAKE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: