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سعر Astherus Staked BNB (ASBNB) المباشر لليوم هو USD 485.49 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 86.15M . يتم تحديث سعر ASBNB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Astherus Staked BNB الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.00 - تغيير سعر Astherus Staked BNB خلال اليوم هو +0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 177.46K

أداء سعر Astherus Staked BNB (ASBNB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Astherus Staked BNB مقابل USD هو $ +0.04979333 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Astherus Staked BNB مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Astherus Staked BNB مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Astherus Staked BNB مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.04979333 +0.01% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Astherus Staked BNB (ASBNB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Astherus Staked BNB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 481.04$ 481.04 $ 481.04 24 ساعة مرتفع $ 488.72$ 488.72 $ 488.72 عالية طوال الوقت $ 777.83$ 777.83 $ 777.83 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) +8.05%

معلومات سوق Astherus Staked BNB (ASBNB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: