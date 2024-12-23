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سعر Astheria (HERIA) المباشر لليوم هو USD 0.00179545 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.79M . يتم تحديث سعر HERIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Astheria الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.01M - تغيير سعر Astheria خلال اليوم هو -41.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 994.42M

أداء سعر Astheria (HERIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Astheria مقابل USD هو $ -0.001283391369830921 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Astheria مقابل USD هو $ +0.0146225555 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Astheria مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Astheria مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001283391369830921 -41.68% 30 يوم $ +0.0146225555 +814.42% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Astheria (HERIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Astheria: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.001389$ 0.001389 $ 0.001389 24 ساعة مرتفع $ 0.0079854$ 0.0079854 $ 0.0079854 عالية طوال الوقت $ 0.0079854$ 0.0079854 $ 0.0079854 تغير السعر (1 ساعة) -34.90% تغير السعر (1يوم) -41.68% تغير السعر (7 أيام) +442.37%

معلومات سوق Astheria (HERIA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: