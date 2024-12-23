سعر Astheria (HERIA)
سعر Astheria (HERIA) المباشر لليوم هو USD 0.00179545. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.79M. يتم تحديث سعر HERIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Astheria الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.01M
- تغيير سعر Astheria خلال اليوم هو -41.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 994.42M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر HERIA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر HERIA.
خلال اليوم، كان سعر Astheria مقابل USD هو $ -0.001283391369830921 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Astheria مقابل USD هو $ +0.0146225555 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Astheria مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Astheria مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001283391369830921
|-41.68%
|30 يوم
|$ +0.0146225555
|+814.42%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Astheria: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-34.90%
-41.68%
+442.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The only Memecoin on the Solana that interacts directly with Elon Musk: $HERIA Website: astheria.org – check it out to see our social media links and Elon’s responses. Our bot is fully operational, and as more replies and likes come in from Elon, the buzz around us will only grow. This is a first-of-its-kind project, and our ambitions are massive. With the right mcap and volume, we’ll leverage our connections for a Binance listing. Don’t miss out on this moonshot!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 HERIA إلى AUD
A$0.0028547655
|1 HERIA إلى GBP
￡0.0014184055
|1 HERIA إلى EUR
€0.0017056775
|1 HERIA إلى USD
$0.00179545
|1 HERIA إلى MYR
RM0.008079525
|1 HERIA إلى TRY
₺0.0631459765
|1 HERIA إلى JPY
¥0.2807904255
|1 HERIA إلى RUB
₽0.1845183965
|1 HERIA إلى INR
₹0.152505523
|1 HERIA إلى IDR
Rp28.9588669135
|1 HERIA إلى PHP
₱0.105644278
|1 HERIA إلى EGP
￡E.0.0913345415
|1 HERIA إلى BRL
R$0.010916336
|1 HERIA إلى CAD
C$0.0025674935
|1 HERIA إلى BDT
৳0.2136765045
|1 HERIA إلى NGN
₦2.779320691
|1 HERIA إلى UAH
₴0.0749959465
|1 HERIA إلى VES
Bs0.09156795
|1 HERIA إلى PKR
Rs0.4977526035
|1 HERIA إلى KZT
₸0.9390383045
|1 HERIA إلى THB
฿0.0614223445
|1 HERIA إلى TWD
NT$0.0585855335
|1 HERIA إلى CHF
Fr0.0015979505
|1 HERIA إلى HKD
HK$0.0139506465
|1 HERIA إلى MAD
.د.م0.017990409