سعر Asteroids (ROIDS)
سعر Asteroids (ROIDS) المباشر لليوم هو USD 0.00326422. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ROIDS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Asteroids الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 389.83
- تغيير سعر Asteroids خلال اليوم هو -11.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Asteroids مقابل USD هو $ -0.000432399867520965 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Asteroids مقابل USD هو $ -0.0015058313 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Asteroids مقابل USD هو $ -0.0015477439 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Asteroids مقابل USD هو $ +0.0002986205240168723 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000432399867520965
|-11.69%
|30 يوم
|$ -0.0015058313
|-46.13%
|60 يوم
|$ -0.0015477439
|-47.41%
|90 يوم
|$ +0.0002986205240168723
|+10.07%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Asteroids: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.75%
-11.69%
-13.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Asteroids (ROIDS) is the first Cosmos Fungible Token (CFT-20) issued directly on Cosmos Hub. ROIDS was minted on Asteroid Protocol, the largest inscriptions protocol on Cosmos Hub.
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