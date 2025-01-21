سعر Asterix (ASTX)
سعر Asterix (ASTX) المباشر لليوم هو USD 246.31. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ASTX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Asterix الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.25K
- تغيير سعر Asterix خلال اليوم هو +2.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Asterix مقابل USD هو $ +5.22 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Asterix مقابل USD هو $ -144.4527114010 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Asterix مقابل USD هو $ -150.7386903870 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Asterix مقابل USD هو $ -199.2672307924427 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +5.22
|+2.16%
|30 يوم
|$ -144.4527114010
|-58.64%
|60 يوم
|$ -150.7386903870
|-61.19%
|90 يوم
|$ -199.2672307924427
|-44.72%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Asterix: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.11%
+2.16%
-22.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Asterix features the advanced DN404 smart contract code which exemplifies our dedication to setting new standards in the digital asset space. Originating from the conceptual ERC404, DN404 has been meticulously crafted to redefine NFT divisibility. This innovation not only addresses the limitations of its predecessor but also sets new benchmarks in terms of security, efficiency, and gas optimization in response to the surging demand for more adaptable NFT solutions.
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A$394.096
|1 ASTX إلى GBP
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|1 ASTX إلى EUR
€236.4576
|1 ASTX إلى USD
$246.31
|1 ASTX إلى MYR
RM1,101.0057
|1 ASTX إلى TRY
₺8,773.5622
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¥38,352.9301
|1 ASTX إلى RUB
₽24,815.7325
|1 ASTX إلى INR
₹21,315.6674
|1 ASTX إلى IDR
Rp4,037,868.2064
|1 ASTX إلى PHP
₱14,421.4505
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￡E.12,389.393
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R$1,485.2493
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C$354.6864
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৳30,032.5783
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₴10,401.6713
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Bs13,300.74
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Rs68,686.0066
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₸130,667.455
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