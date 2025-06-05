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سعر Aster USDF (USDF) المباشر لليوم هو USD 0.999284 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 125.17M . يتم تحديث سعر USDF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aster USDF الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Aster USDF خلال اليوم هو +0.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 125.26M

أداء سعر Aster USDF (USDF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aster USDF مقابل USD هو $ +0.00046454 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aster USDF مقابل USD هو $ -0.0000410705 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aster USDF مقابل USD هو $ +0.0006225539 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aster USDF مقابل USD هو $ -0.0005345257815704 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00046454 +0.05% 30 يوم $ -0.0000410705 -0.00% 60 يوم $ +0.0006225539 +0.06% 90 يوم $ -0.0005345257815704 -0.05%

تحليل سعر Aster USDF (USDF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aster USDF: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.99804$ 0.99804 $ 0.99804 24 ساعة مرتفع $ 0.999546$ 0.999546 $ 0.999546 عالية طوال الوقت $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +0.05% تغير السعر (7 أيام) -0.01%

معلومات سوق Aster USDF (USDF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: