سعر Aster USDF (USDF)
سعر Aster USDF (USDF) المباشر لليوم هو USD 0.999284. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 125.17M. يتم تحديث سعر USDF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aster USDF الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Aster USDF خلال اليوم هو +0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 125.26M
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خلال اليوم، كان سعر Aster USDF مقابل USD هو $ +0.00046454 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aster USDF مقابل USD هو $ -0.0000410705 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aster USDF مقابل USD هو $ +0.0006225539 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aster USDF مقابل USD هو $ -0.0005345257815704 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00046454
|+0.05%
|30 يوم
|$ -0.0000410705
|-0.00%
|60 يوم
|$ +0.0006225539
|+0.06%
|90 يوم
|$ -0.0005345257815704
|-0.05%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aster USDF: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+0.05%
-0.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. USDF is a yield-bearing stablecoin issued by Aster, convertible with USDT at a 1:1 ratio. Underlying USDT funds are used to create and maintain delta neutral positions that back USDF and generate asUSDF yields.
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