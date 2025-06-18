احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ASBTC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ASBTC.

سعر Aster Staked BTC (ASBTC) المباشر لليوم هو USD 98,200 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ASBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aster Staked BTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 100.17 - تغيير سعر Aster Staked BTC خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aster Staked BTC (ASBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aster Staked BTC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aster Staked BTC مقابل USD هو $ +1,547.8676800000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aster Staked BTC مقابل USD هو $ +24,542.0163400000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aster Staked BTC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +1,547.8676800000 +1.58% 60 يوم $ +24,542.0163400000 +24.99% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Aster Staked BTC (ASBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aster Staked BTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 102,574$ 102,574 $ 102,574 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +3.26%

معلومات سوق Aster Staked BTC (ASBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: