توكنوميكس Aster Staked BNB (ASBNB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Aster Staked BNB (ASBNB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Aster Staked BNB (ASBNB) Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. Aster's asBNB is a BNB liquid staking derivative that accrue rewards from Binance Launchpools, HODLer airdrops and Megadrops. الموقع الرسمي: https://www.asterdex.com/en/earn الوثيقة البيضاء: https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-asbnb اشتر ASBNB الآن!

توكنوميكس Aster Staked BNB (ASBNB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Aster Staked BNB (ASBNB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 234.78M $ 234.78M $ 234.78M إجمالي العرض: $ 281.28K $ 281.28K $ 281.28K العرض المتداول: $ 281.28K $ 281.28K $ 281.28K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 234.78M $ 234.78M $ 234.78M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 903.35 $ 903.35 $ 903.35 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 326.84 $ 326.84 $ 326.84 السعر الحالي: $ 834.69 $ 834.69 $ 834.69 معرفة المزيد عن سعر Aster Staked BNB (ASBNB)

توكنوميكس Aster Staked BNB (ASBNB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Aster Staked BNB (ASBNB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ASBNB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ASBNB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ASBNB، استكشف السعر المباشر لتوكن ASBNB!

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