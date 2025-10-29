معلومات سعر Assteroid (ASSTEROID) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00260257 $ 0.00260257 $ 0.00260257 24 ساعة منخفض $ 0.00353606 $ 0.00353606 $ 0.00353606 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00260257$ 0.00260257 $ 0.00260257 24 ساعة مرتفع $ 0.00353606$ 0.00353606 $ 0.00353606 عالية طوال الوقت $ 0.00437272$ 0.00437272 $ 0.00437272 أدنى سعر $ 0.00087925$ 0.00087925 $ 0.00087925 تغير السعر (1 ساعة) +0.75% تغير السعر (1يوم) +6.12% تغير السعر (7 أيام) +116.52% تغير السعر (7 أيام) +116.52%

سعر Assteroid (ASSTEROID) في الوقت الحقيقي هو $0.00304071. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ASSTEROID بين أدنى سعر $ 0.00260257 وأعلى سعر $ 0.00353606، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـASSTEROID على الإطلاق هو $ 0.00437272، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00087925.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ASSTEROID +0.75% على مدار الساعة الماضية، +6.12% على مدار 24 ساعة، و +116.52% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Assteroid (ASSTEROID)

القيمة السوقية $ 304.69K$ 304.69K $ 304.69K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 304.69K$ 304.69K $ 304.69K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Assteroid هي $ 304.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ASSTEROID يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 304.69K.