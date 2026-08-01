سعر Assisterr AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Assisterr AI (ASRR) اليوم هو $ 0.00125887، مع تغير بنسبة 0.27% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ASRR الحالي إلى USD هو $ 0.00125887 لكل ASRR.

يحتل Assisterr AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 125,885، مع عرض متداول قدره 14.04M ASRR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ASRR بين $ 0.00125472 (أدنى) و$ 0.00126374 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.500858، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00111547.

على المدى القصير، تحرك ASRR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.70% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.47.

معلومات سوق Assisterr AI (ASRR)

القيمة السوقية $ 125.89K$ 125.89K $ 125.89K الحجم (24 ساعة) $ 1.47$ 1.47 $ 1.47 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 125.89K$ 125.89K $ 125.89K إمداد دورة التداول 14.04M 14.04M 14.04M إجمالي العرض 99,998,142.59247884 99,998,142.59247884 99,998,142.59247884

القيمة السوقية الحالية لـ Assisterr AI هي $ 125.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.47. العرض المتداول لـ ASRR يبلغ 14.04M، مع إجمالي عرض 99998142.59247884. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 125.89K.