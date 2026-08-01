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سعر Assisterr AI المباشر اليوم هو 0.00125887 USD. القيمة السوقية لـ ASRR هي 125,885 USD. تابع تحديثات أسعار ASRR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Assisterr AI المباشر اليوم هو 0.00125887 USD. القيمة السوقية لـ ASRR هي 125,885 USD. تابع تحديثات أسعار ASRR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ASRR

معلومات سعر ASRR

ما هو ASRR

الوثيقة البيضاء لـ ASRR

الموقع الرسمي لـ ASRR

اقتصاد توكن ASRR

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سعر Assisterr AI (ASRR)

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السعر المباشر لـ 1 ASRR إلى USD:

$0.00125887
$0.00125887$0.00125887
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Assisterr AI (ASRR) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 00:20:17 (UTC+8)

سعر Assisterr AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Assisterr AI (ASRR) اليوم هو $ 0.00125887، مع تغير بنسبة 0.27% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ASRR الحالي إلى USD هو $ 0.00125887 لكل ASRR.

يحتل Assisterr AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 125,885، مع عرض متداول قدره 14.04M ASRR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ASRR بين $ 0.00125472 (أدنى) و$ 0.00126374 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.500858، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00111547.

على المدى القصير، تحرك ASRR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.70% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.47.

معلومات سوق Assisterr AI (ASRR)

$ 125.89K
$ 125.89K$ 125.89K

$ 1.47
$ 1.47$ 1.47

$ 125.89K
$ 125.89K$ 125.89K

14.04M
14.04M 14.04M

99,998,142.59247884
99,998,142.59247884 99,998,142.59247884

القيمة السوقية الحالية لـ Assisterr AI هي $ 125.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.47. العرض المتداول لـ ASRR يبلغ 14.04M، مع إجمالي عرض 99998142.59247884. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 125.89K.

سجل سعر Assisterr AI بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00125472
$ 0.00125472$ 0.00125472
24 ساعة منخفض
$ 0.00126374
$ 0.00126374$ 0.00126374
24 ساعة مرتفع

$ 0.00125472
$ 0.00125472$ 0.00125472

$ 0.00126374
$ 0.00126374$ 0.00126374

$ 0.500858
$ 0.500858$ 0.500858

$ 0.00111547
$ 0.00111547$ 0.00111547

--

-0.26%

-1.70%

-1.70%

سجل سعر Assisterr AI (ASRR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Assisterr AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Assisterr AI مقابل USD هو $ +0.0000186836 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Assisterr AI مقابل USD هو $ -0.0008344472 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Assisterr AI مقابل USD هو -- .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.26%
30 يوم$ +0.0000186836+1.48%
60 يوم$ -0.0008344472-66.28%
90 يوم----

توقعات أسعار Assisterr AI

Assisterr AI (ASRR) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ASRR في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرAssisterr AI (ASRR) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Assisterr AI نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Assisterr AI الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ASRR للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Assisterr AI.

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نبذة عن Assisterr AI

ما هو سعر التداول المباشر لـ Assisterr AI اليوم؟

يبلغ سعر تداول Assisterr AI الحالي $0.00125887، وهو محدث في الوقت الفعلي. يعكس هذا السعر بيانات مجمعة من أسواق متعددة، مما يضمن تمثيلًا دقيقًا للعرض والطلب العالمي.

ما حجم نشاط التداول لـ ASRR؟

سجلت ASRR حجم تداول خلال 24 ساعة بلغ $--. تعد هذه المقياس مهمًا لتقييم ظروف السيولة — فكلما ارتفع الحجم، عادةً ما يعني ذلك أسواقًا أكثر نشاطًا وتنفيذًا أكثر سلاسة للأوامر.

ما أداء سعر Assisterr AI اليوم؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، شهدت Assisterr AI تحركًا في السعر بنسبة -0.26%. يشير الاتجاه الإيجابي إلى اهتمام شراء أقوى، بينما قد يعكس الاتجاه السلبي ضغط بيع على المدى القصير أو تراجعات أوسع في السوق.

ما نطاق الأسعار الذي تداول به Assisterr AI اليوم؟

خلال اليوم الماضي، تذبذبت Assisterr AI بين $0.00125472 و$0.00126374، مما يمنح المتداولين رؤية حول التقلبات داخل اليوم ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Assisterr AI

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 00:20:17 (UTC+8)

تحديثات Assisterr AI (ASRR) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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