معلومات سعر AssetMantle (MNTL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.831444 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -5.46% تغير السعر (1يوم) +7.49% تغير السعر (7 أيام) +32.41%

سعر AssetMantle (MNTL) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MNTL بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMNTL على الإطلاق هو $ 0.831444، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MNTL -5.46% على مدار الساعة الماضية، +7.49% على مدار 24 ساعة، و +32.41% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق AssetMantle (MNTL)

القيمة السوقية $ 369.96K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 371.62K إمداد دورة التداول 2.31B إجمالي العرض 2,319,003,164.752571

القيمة السوقية الحالية لـ AssetMantle هي $ 369.96K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MNTL يبلغ 2.31B، مع إجمالي عرض 2319003164.752571. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 371.62K.