سعر Assent Protocol (ASNT)
سعر Assent Protocol (ASNT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ASNT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Assent Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.03
- تغيير سعر Assent Protocol خلال اليوم هو -1.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Assent Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Assent Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Assent Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Assent Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.62%
|30 يوم
|$ 0
|-43.74%
|60 يوم
|$ 0
|-13.65%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Assent Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-1.62%
-15.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Assent Protocol is a DAO ecosystem that aims to become the #1 multi chain DeFi bank for both investors and projects alike. Assent Protocol will do so in a way no other project has done before. By solving the main DeFi 1.0 and DeFi 2.0 problems, Assent Protocol is introducing DeFi 2.5.
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