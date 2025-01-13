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سعر Assent Protocol (ASNT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ASNT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Assent Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.03 - تغيير سعر Assent Protocol خلال اليوم هو -1.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Assent Protocol (ASNT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Assent Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Assent Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Assent Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Assent Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.62% 30 يوم $ 0 -43.74% 60 يوم $ 0 -13.65% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Assent Protocol (ASNT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Assent Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.615232$ 0.615232 $ 0.615232 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -1.62% تغير السعر (7 أيام) -15.17%

معلومات سوق Assent Protocol (ASNT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: