سعر ASPO World (ASPO)
سعر ASPO World (ASPO) المباشر لليوم هو USD 0.00164731. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ASPO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ASPO World الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 202.53
- تغيير سعر ASPO World خلال اليوم هو -0.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ASPO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ASPO.
خلال اليوم، كان سعر ASPO World مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ASPO World مقابل USD هو $ +0.0000083592 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ASPO World مقابل USD هو $ -0.0000860889 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ASPO World مقابل USD هو $ -0.00010167135958034 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.23%
|30 يوم
|$ +0.0000083592
|+0.51%
|60 يوم
|$ -0.0000860889
|-5.22%
|90 يوم
|$ -0.00010167135958034
|-5.81%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ASPO World: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.47%
-0.23%
-1.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ASPO إلى AUD
A$0.0026686422
|1 ASPO إلى GBP
￡0.0013343211
|1 ASPO إلى EUR
€0.0015978907
|1 ASPO إلى USD
$0.00164731
|1 ASPO إلى MYR
RM0.0073964219
|1 ASPO إلى TRY
₺0.058314774
|1 ASPO إلى JPY
¥0.2597313677
|1 ASPO إلى RUB
₽0.1674161153
|1 ASPO إلى INR
₹0.1419487027
|1 ASPO إلى IDR
Rp27.0050776464
|1 ASPO إلى PHP
₱0.09719129
|1 ASPO إلى EGP
￡E.0.083189155
|1 ASPO إلى BRL
R$0.0100815372
|1 ASPO إلى CAD
C$0.0023721264
|1 ASPO إلى BDT
৳0.2018448943
|1 ASPO إلى NGN
₦2.5658994753
|1 ASPO إلى UAH
₴0.0699612557
|1 ASPO إلى VES
Bs0.08730743
|1 ASPO إلى PKR
Rs0.4607855532
|1 ASPO إلى KZT
₸0.8734367082
|1 ASPO إلى THB
฿0.0571287108
|1 ASPO إلى TWD
NT$0.0545424341
|1 ASPO إلى CHF
Fr0.0014990521
|1 ASPO إلى HKD
HK$0.0128160718
|1 ASPO إلى MAD
.د.م0.0166213579