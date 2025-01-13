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سعر ASPO World (ASPO) المباشر لليوم هو USD 0.00164731 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ASPO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ASPO World الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 202.53 - تغيير سعر ASPO World خلال اليوم هو -0.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ASPO World (ASPO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ASPO World مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ASPO World مقابل USD هو $ +0.0000083592 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ASPO World مقابل USD هو $ -0.0000860889 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ASPO World مقابل USD هو $ -0.00010167135958034 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.23% 30 يوم $ +0.0000083592 +0.51% 60 يوم $ -0.0000860889 -5.22% 90 يوم $ -0.00010167135958034 -5.81%

تحليل سعر ASPO World (ASPO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ASPO World: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00163942$ 0.00163942 $ 0.00163942 24 ساعة مرتفع $ 0.00166675$ 0.00166675 $ 0.00166675 عالية طوال الوقت $ 1.72$ 1.72 $ 1.72 تغير السعر (1 ساعة) -0.47% تغير السعر (1يوم) -0.23% تغير السعر (7 أيام) -1.43%

معلومات سوق ASPO World (ASPO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: