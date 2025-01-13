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سعر Aso Finance (ASO) المباشر لليوم هو USD 0.00100008 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ASO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aso Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 59.21 - تغيير سعر Aso Finance خلال اليوم هو -0.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aso Finance (ASO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aso Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aso Finance مقابل USD هو $ -0.0002393265 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aso Finance مقابل USD هو $ -0.0001546077 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aso Finance مقابل USD هو $ -0.0002643953767462806 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.52% 30 يوم $ -0.0002393265 -23.93% 60 يوم $ -0.0001546077 -15.45% 90 يوم $ -0.0002643953767462806 -20.90%

تحليل سعر Aso Finance (ASO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aso Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00103183$ 0.00103183 $ 0.00103183 عالية طوال الوقت $ 0.01008263$ 0.01008263 $ 0.01008263 تغير السعر (1 ساعة) -0.29% تغير السعر (1يوم) -0.52% تغير السعر (7 أيام) -13.86%

معلومات سوق Aso Finance (ASO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: