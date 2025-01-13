سعر Aso Finance (ASO)
سعر Aso Finance (ASO) المباشر لليوم هو USD 0.00100008. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ASO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aso Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 59.21
- تغيير سعر Aso Finance خلال اليوم هو -0.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aso Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aso Finance مقابل USD هو $ -0.0002393265 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aso Finance مقابل USD هو $ -0.0001546077 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aso Finance مقابل USD هو $ -0.0002643953767462806 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.52%
|30 يوم
|$ -0.0002393265
|-23.93%
|60 يوم
|$ -0.0001546077
|-15.45%
|90 يوم
|$ -0.0002643953767462806
|-20.90%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aso Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.29%
-0.52%
-13.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aso Finance is an EVM compatible lending/borrowing protocol on Blast. Aso Finance provides peer-to-peer lending solutions that are fully decentralized, transparent and non-custodial. Similar to (and based on) existing lending platforms like Compound Finance and AAVE users will be able to lend any supported assets on our platform, and use their capital to borrow supported assets.
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