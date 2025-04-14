سعر AskNoel (NOEL)
سعر AskNoel (NOEL) المباشر لليوم هو USD 0.00221939. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 585.91K. يتم تحديث سعر NOEL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AskNoel الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر AskNoel خلال اليوم هو -1.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 264.12M
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خلال اليوم، كان سعر AskNoel مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AskNoel مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AskNoel مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AskNoel مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.62%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AskNoel: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.35%
-1.62%
+4.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AskNoel is an AI-powered crypto assistant built to help users navigate the crypto space efficiently. It provides instant answers, real-time market data, and the latest news while enabling users to discover new tokens early, track whale movements, stake Noel for rewards, and securely manage crypto assets. Additionally, AskNoel offers educational activities in blockchain to promote learning—all in one place.
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