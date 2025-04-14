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سعر AskNoel (NOEL) المباشر لليوم هو USD 0.00221939 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 585.91K . يتم تحديث سعر NOEL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AskNoel الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر AskNoel خلال اليوم هو -1.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 264.12M

أداء سعر AskNoel (NOEL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AskNoel مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AskNoel مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AskNoel مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AskNoel مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.62% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AskNoel (NOEL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AskNoel: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00201623$ 0.00201623 $ 0.00201623 24 ساعة مرتفع $ 0.00226632$ 0.00226632 $ 0.00226632 عالية طوال الوقت $ 0.0030829$ 0.0030829 $ 0.0030829 تغير السعر (1 ساعة) +0.35% تغير السعر (1يوم) -1.62% تغير السعر (7 أيام) +4.98%

معلومات سوق AskNoel (NOEL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: