سعر AskJimmy (ASKJ)
سعر AskJimmy (ASKJ) المباشر لليوم هو USD 0.00220792. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 905.26K. يتم تحديث سعر ASKJ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AskJimmy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر AskJimmy خلال اليوم هو -2.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 410.01M
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خلال اليوم، كان سعر AskJimmy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AskJimmy مقابل USD هو $ -0.0006114768 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AskJimmy مقابل USD هو $ +0.0000200936 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AskJimmy مقابل USD هو $ -0.004360205636765255 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.48%
|30 يوم
|$ -0.0006114768
|-27.69%
|60 يوم
|$ +0.0000200936
|+0.91%
|90 يوم
|$ -0.004360205636765255
|-66.38%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AskJimmy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.18%
-2.48%
-25.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AskJimmy is a platform for AI agents focused on finance and trading. The primary goal of this protocol is to create the first decentralized multi-strategies hedge-funds run by autonomous agents.
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