احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ASKJ مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ASKJ.

سعر AskJimmy (ASKJ) المباشر لليوم هو USD 0.00220792 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 905.26K . يتم تحديث سعر ASKJ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AskJimmy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر AskJimmy خلال اليوم هو -2.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 410.01M

أداء سعر AskJimmy (ASKJ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AskJimmy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AskJimmy مقابل USD هو $ -0.0006114768 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AskJimmy مقابل USD هو $ +0.0000200936 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AskJimmy مقابل USD هو $ -0.004360205636765255 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.48% 30 يوم $ -0.0006114768 -27.69% 60 يوم $ +0.0000200936 +0.91% 90 يوم $ -0.004360205636765255 -66.38%

تحليل سعر AskJimmy (ASKJ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AskJimmy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00215893$ 0.00215893 $ 0.00215893 24 ساعة مرتفع $ 0.00227161$ 0.00227161 $ 0.00227161 عالية طوال الوقت $ 0.02828179$ 0.02828179 $ 0.02828179 تغير السعر (1 ساعة) -0.18% تغير السعر (1يوم) -2.48% تغير السعر (7 أيام) -25.19%

معلومات سوق AskJimmy (ASKJ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: