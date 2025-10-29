سعر ask the Sandwich by Virtuals المباشر اليوم هو 0.00003937 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SANWCH إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SANWCH بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر ask the Sandwich by Virtuals المباشر اليوم هو 0.00003937 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SANWCH إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SANWCH بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن SANWCH

معلومات سعر SANWCH

الموقع الرسمي لـ SANWCH

اقتصاد توكن SANWCH

توقعات سعر SANWCH

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار ask the Sandwich by Virtuals

سعر ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SANWCH إلى USD:

--
----
+12.50%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:05:09 (UTC+8)

معلومات سعر ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00003489
$ 0.00003489$ 0.00003489
24 ساعة منخفض
$ 0.00004447
$ 0.00004447$ 0.00004447
24 ساعة مرتفع

$ 0.00003489
$ 0.00003489$ 0.00003489

$ 0.00004447
$ 0.00004447$ 0.00004447

$ 0.00007472
$ 0.00007472$ 0.00007472

$ 0.00001659
$ 0.00001659$ 0.00001659

+0.87%

+12.52%

+104.73%

+104.73%

سعر ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) في الوقت الحقيقي هو $0.00003937. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SANWCH بين أدنى سعر $ 0.00003489 وأعلى سعر $ 0.00004447، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSANWCH على الإطلاق هو $ 0.00007472، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001659.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SANWCH +0.87% على مدار الساعة الماضية، +12.52% على مدار 24 ساعة، و +104.73% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

$ 39.35K
$ 39.35K$ 39.35K

--
----

$ 39.35K
$ 39.35K$ 39.35K

999.44M
999.44M 999.44M

999,436,564.553854
999,436,564.553854 999,436,564.553854

القيمة السوقية الحالية لـ ask the Sandwich by Virtuals هي $ 39.35K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SANWCH يبلغ 999.44M، مع إجمالي عرض 999436564.553854. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 39.35K.

سجل سعر ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ask the Sandwich by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ask the Sandwich by Virtuals مقابل USD هو $ +0.0000163355 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ask the Sandwich by Virtuals مقابل USD هو $ -0.0000114031 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ask the Sandwich by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+12.52%
30 يوم$ +0.0000163355+41.49%
60 يوم$ -0.0000114031-28.96%
90 يوم$ 0--

ما هو ask the Sandwich by Virtuals ( SANWCH )

This sandwich will talk to you, I (Ceazor) will talk to it and try to teach it DeFi.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

الموقع الرسمي

توقعات سعر ask the Sandwich by Virtuals (USD)

كم ستكون قيمة ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة ask the Sandwich by Virtuals.

تحقق الآن من توقعات سعر ask the Sandwich by Virtuals!

عملة SANWCH إلى العملات المحلية

توكنوميكس ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SANWCH والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

كم يساوي ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) اليوم؟
سعر SANWCH المباشر في USD هو USD 0.00003937، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SANWCH إلى USD الحالي؟
سعر SANWCH إلى USD الحالي هو $ 0.00003937. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ ask the Sandwich by Virtuals ؟
القيمة السوقية لعملة SANWCH هي $ 39.35K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SANWCH؟
العرض المتداول لتوكن SANWCH هو 999.44M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SANWCH؟
حقق SANWCH سعرًا قياسيًا قدره 0.00007472 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SANWCH؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00001659 SANWCH.
ما هو حجم تداول SANWCH؟
حجم تداول SANWCH المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع SANWCH هذا العام؟
قد يرتفع SANWCH هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SANWCH لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:05:09 (UTC+8)

تحديثات ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,872.00
$112,872.00$112,872.00

-1.54%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,993.79
$3,993.79$3,993.79

-2.51%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04241
$0.04241$0.04241

-8.67%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.54
$196.54$196.54

-1.18%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1222
$3.1222$3.1222

-19.05%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,993.79
$3,993.79$3,993.79

-2.51%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,872.00
$112,872.00$112,872.00

-1.54%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.54
$196.54$196.54

-1.18%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6465
$2.6465$2.6465

+0.39%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19427
$0.19427$0.19427

-2.75%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.11826
$0.11826$0.11826

+5,813.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003588
$0.00003588$0.00003588

+452.00%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.168
$2.168$2.168

+189.06%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000217
$0.0000000217$0.0000000217

+152.32%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000372
$0.000000000000000000000372$0.000000000000000000000372

+118.82%