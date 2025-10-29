معلومات سعر ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00003489 $ 0.00003489 $ 0.00003489 24 ساعة منخفض $ 0.00004447 $ 0.00004447 $ 0.00004447 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00003489$ 0.00003489 $ 0.00003489 24 ساعة مرتفع $ 0.00004447$ 0.00004447 $ 0.00004447 عالية طوال الوقت $ 0.00007472$ 0.00007472 $ 0.00007472 أدنى سعر $ 0.00001659$ 0.00001659 $ 0.00001659 تغير السعر (1 ساعة) +0.87% تغير السعر (1يوم) +12.52% تغير السعر (7 أيام) +104.73% تغير السعر (7 أيام) +104.73%

سعر ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) في الوقت الحقيقي هو $0.00003937. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SANWCH بين أدنى سعر $ 0.00003489 وأعلى سعر $ 0.00004447، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSANWCH على الإطلاق هو $ 0.00007472، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001659.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SANWCH +0.87% على مدار الساعة الماضية، +12.52% على مدار 24 ساعة، و +104.73% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

القيمة السوقية $ 39.35K$ 39.35K $ 39.35K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 39.35K$ 39.35K $ 39.35K إمداد دورة التداول 999.44M 999.44M 999.44M إجمالي العرض 999,436,564.553854 999,436,564.553854 999,436,564.553854

القيمة السوقية الحالية لـ ask the Sandwich by Virtuals هي $ 39.35K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SANWCH يبلغ 999.44M، مع إجمالي عرض 999436564.553854. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 39.35K.