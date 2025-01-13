سعر ASIX (ASIX)
سعر ASIX (ASIX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ASIX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ASIX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر ASIX خلال اليوم هو 0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ASIX مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ASIX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ASIX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ASIX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0.0
|0.00%
|30 يوم
|$ 0
|+13.14%
|60 يوم
|$ 0
|+14.22%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ASIX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Asix Token is intended to invite crypto asset investors to build our big projects: P2E Games, Asix NFT Marketplace and Nusantara Land Metaverse ASIX Token is also a strong-based community with a lot of utilities, such as : P2E Games • Congklak game • Bekel game • Layangan Battlefield game • Komodochain game • We Are Papua game *NFT Marketplace Metaverse / Nusantaraverse • Metaverse is a virtual world that allows you to carry out various activities like in real life such as meeting, working, playing, and trading transactions with other users with augmented reality (AR) and virtual reality (VR) technology.
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