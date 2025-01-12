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سعر ASIAN MOTHER (IRENE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.17K . يتم تحديث سعر IRENE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ASIAN MOTHER الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.50 - تغيير سعر ASIAN MOTHER خلال اليوم هو -1.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.22M

أداء سعر ASIAN MOTHER (IRENE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ASIAN MOTHER مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ASIAN MOTHER مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ASIAN MOTHER مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ASIAN MOTHER مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.41% 30 يوم $ 0 -36.27% 60 يوم $ 0 -44.82% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ASIAN MOTHER (IRENE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ASIAN MOTHER: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0015158$ 0.0015158 $ 0.0015158 تغير السعر (1 ساعة) +0.72% تغير السعر (1يوم) -1.41% تغير السعر (7 أيام) -14.28%

معلومات سوق ASIAN MOTHER (IRENE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: