سعر ASIAN MOTHER (IRENE)
سعر ASIAN MOTHER (IRENE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.17K. يتم تحديث سعر IRENE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ASIAN MOTHER الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.50
- تغيير سعر ASIAN MOTHER خلال اليوم هو -1.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.22M
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خلال اليوم، كان سعر ASIAN MOTHER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ASIAN MOTHER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ASIAN MOTHER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ASIAN MOTHER مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.41%
|30 يوم
|$ 0
|-36.27%
|60 يوم
|$ 0
|-44.82%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ASIAN MOTHER: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.72%
-1.41%
-14.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Culture coin for our humble, beautiful, Asian Mother
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