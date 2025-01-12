سعر Asian Fintech (AFIN)
سعر Asian Fintech (AFIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 63.49K. يتم تحديث سعر AFIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Asian Fintech الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.86
- تغيير سعر Asian Fintech خلال اليوم هو +0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 83.12M
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خلال اليوم، كان سعر Asian Fintech مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Asian Fintech مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Asian Fintech مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Asian Fintech مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.03%
|30 يوم
|$ 0
|-25.05%
|60 يوم
|$ 0
|-26.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Asian Fintech: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.03%
-0.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AFIN Coin aims to bridge the gap between cryptocurrency and sustainability, allowing users to be involved in cryptocurrency whilst being socially and environmentally responsible and accountable at the same time. Essentially, it is a cryptocurrency with a conscience. Along with owning Green Bitcoin, a bitcoin which utilizes clean energy such as solar, wind, hydro to mine.
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