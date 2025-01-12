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سعر Asian Fintech (AFIN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 63.49K . يتم تحديث سعر AFIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Asian Fintech الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.86 - تغيير سعر Asian Fintech خلال اليوم هو +0.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 83.12M

أداء سعر Asian Fintech (AFIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Asian Fintech مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Asian Fintech مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Asian Fintech مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Asian Fintech مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.03% 30 يوم $ 0 -25.05% 60 يوم $ 0 -26.48% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Asian Fintech (AFIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Asian Fintech: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.378275$ 0.378275 $ 0.378275 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.03% تغير السعر (7 أيام) -0.79%

معلومات سوق Asian Fintech (AFIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: