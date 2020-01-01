توكنوميكس Asia Coin (ASIA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Asia Coin (ASIA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Asia Coin (ASIA) Asia Coin(ASIA) is the native token (ERC20) of Asia Exchange and aiming to be widely used in Asian markets among Diamonds,Gold and Crypto dealers. AsiaX Team is now offering crypto trading combined with 360,000+ loose diamonds stock search engine . AsiaEx-instant crypto exchange designed for secure level of protection ensuring complete anonymity. Online Diamond Exchange-crypto to diamonds solution allowing major cryptocurrencies to be exchanged to certified stones with a laser inscription of a unique ID. Users are able to list certified diamonds for sale once verified as vendors. Asia Coin is now available on a few major exchanges such as Uniswap, ,SushiSwap,P2PB2B,Coinsbit,IndoEx and Waves Exchange. Circulating Supply:19,100,100 ASIA Max Supply:100,000,000 ASIA الموقع الرسمي: https://www.asiax.live اشتر ASIA الآن!

توكنوميكس Asia Coin (ASIA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Asia Coin (ASIA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.38M $ 2.38M $ 2.38M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.76M $ 4.76M $ 4.76M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.03091888 $ 0.03091888 $ 0.03091888 السعر الحالي: $ 0.04772815 $ 0.04772815 $ 0.04772815 معرفة المزيد عن سعر Asia Coin (ASIA)

توكنوميكس Asia Coin (ASIA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Asia Coin (ASIA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ASIA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ASIA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ASIA، استكشف السعر المباشر لتوكن ASIA!

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