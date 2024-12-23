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سعر Asia Coin (ASIA) المباشر لليوم هو USD 0.092283 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.61M . يتم تحديث سعر ASIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Asia Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.72K - تغيير سعر Asia Coin خلال اليوم هو -5.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 50.00M

أداء سعر Asia Coin (ASIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Asia Coin مقابل USD هو $ -0.00506614109896386 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Asia Coin مقابل USD هو $ -0.0138282015 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Asia Coin مقابل USD هو $ -0.0054087712 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Asia Coin مقابل USD هو $ +0.01517901745666631 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00506614109896386 -5.20% 30 يوم $ -0.0138282015 -14.98% 60 يوم $ -0.0054087712 -5.86% 90 يوم $ +0.01517901745666631 +19.69%

تحليل سعر Asia Coin (ASIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Asia Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.092193$ 0.092193 $ 0.092193 24 ساعة مرتفع $ 0.098003$ 0.098003 $ 0.098003 عالية طوال الوقت $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 تغير السعر (1 ساعة) -0.76% تغير السعر (1يوم) -5.20% تغير السعر (7 أيام) -27.08%

معلومات سوق Asia Coin (ASIA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: