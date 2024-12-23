سعر Asia Coin (ASIA)
سعر Asia Coin (ASIA) المباشر لليوم هو USD 0.092283. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.61M. يتم تحديث سعر ASIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Asia Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.72K
- تغيير سعر Asia Coin خلال اليوم هو -5.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 50.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ASIA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ASIA.
خلال اليوم، كان سعر Asia Coin مقابل USD هو $ -0.00506614109896386 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Asia Coin مقابل USD هو $ -0.0138282015 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Asia Coin مقابل USD هو $ -0.0054087712 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Asia Coin مقابل USD هو $ +0.01517901745666631 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00506614109896386
|-5.20%
|30 يوم
|$ -0.0138282015
|-14.98%
|60 يوم
|$ -0.0054087712
|-5.86%
|90 يوم
|$ +0.01517901745666631
|+19.69%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Asia Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.76%
-5.20%
-27.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Asia Coin(ASIA) is the native token (ERC20) of Asia Exchange and aiming to be widely used in Asian markets among Diamonds,Gold and Crypto dealers. AsiaX Team is now offering crypto trading combined with 360,000+ loose diamonds stock search engine . AsiaEx-instant crypto exchange designed for secure level of protection ensuring complete anonymity. Online Diamond Exchange-crypto to diamonds solution allowing major cryptocurrencies to be exchanged to certified stones with a laser inscription of a unique ID. Users are able to list certified diamonds for sale once verified as vendors. Asia Coin is now available on a few major exchanges such as Uniswap, ,SushiSwap,P2PB2B,Coinsbit,IndoEx and Waves Exchange. Circulating Supply:19,100,100 ASIA Max Supply:100,000,000 ASIA
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ASIA إلى AUD
A$0.14672997
|1 ASIA إلى GBP
￡0.07290357
|1 ASIA إلى EUR
€0.08766885
|1 ASIA إلى USD
$0.092283
|1 ASIA إلى MYR
RM0.4152735
|1 ASIA إلى TRY
₺3.24559311
|1 ASIA إلى JPY
¥14.43029271
|1 ASIA إلى RUB
₽9.48392391
|1 ASIA إلى INR
₹7.83851802
|1 ASIA إلى IDR
Rp1,488.43527549
|1 ASIA إلى PHP
₱5.42993172
|1 ASIA إلى EGP
￡E.4.69535904
|1 ASIA إلى BRL
R$0.56108064
|1 ASIA إلى CAD
C$0.13196469
|1 ASIA إلى BDT
৳10.98259983
|1 ASIA إلى NGN
₦142.85223834
|1 ASIA إلى UAH
₴3.85466091
|1 ASIA إلى VES
Bs4.706433
|1 ASIA إلى PKR
Rs25.58361609
|1 ASIA إلى KZT
₸48.26493183
|1 ASIA إلى THB
฿3.15700143
|1 ASIA إلى TWD
NT$3.01119429
|1 ASIA إلى CHF
Fr0.08213187
|1 ASIA إلى HKD
HK$0.71703891
|1 ASIA إلى MAD
.د.م0.92467566