سعر Ash Token (ASH)
سعر Ash Token (ASH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ASH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ash Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.13
- تغيير سعر Ash Token خلال اليوم هو +0.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ASH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ASH.
خلال اليوم، كان سعر Ash Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ash Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ash Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ash Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.37%
|30 يوم
|$ 0
|+9.47%
|60 يوم
|$ 0
|-4.71%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ash Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
+0.37%
-1.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"There are between 2 million and 10 million living species on our planet today. Between 10,000 and 100,000 are becoming extinct each year, mostly due to human-induced changes to the environment. The area of primary forest worldwide has decreased by over 80 million hectares since 1990, a surface with the approximate combined area of Germany and France. 91% of the world’s human and animal population is exposed to unhealthy levels of pollution. If the rate of global warming, primarily caused by human-induced emissions of heat-trapping gasses, continues to rise along its current trajectory by the end of the century, we could very well be struggling to survive in a world raked by intense hurricanes, alternating droughts and floods, and cut-throat competition for food, water, and natural resources. The ASH Token is a platform for funding sustainable business initiatives that aim to eliminate pollution from the global environment and drive the adoption of cleaner energy sources. It is a governance and utility token that empowers holders to decide how the funds raised from the token sale and transaction fees are used to fund environmentally conscious companies and technologies that have a global impact. The ASH Token is owned by the entity called the Ash Environmental DAO, which is registered in the State of Wyoming, USA with ID number 2021-001064366. The DAO is a network of ASH Token holders with no central governing body, but a set of rules encoded on the blockchain. Companies with green technologies which get funded by the ASH Token will be required to distribute 10-20% of their net profit to the token holders by buying back equivalent amounts of tokens and holding for 5-years"
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ASH إلى AUD
A$--
|1 ASH إلى GBP
￡--
|1 ASH إلى EUR
€--
|1 ASH إلى USD
$--
|1 ASH إلى MYR
RM--
|1 ASH إلى TRY
₺--
|1 ASH إلى JPY
¥--
|1 ASH إلى RUB
₽--
|1 ASH إلى INR
₹--
|1 ASH إلى IDR
Rp--
|1 ASH إلى PHP
₱--
|1 ASH إلى EGP
￡E.--
|1 ASH إلى BRL
R$--
|1 ASH إلى CAD
C$--
|1 ASH إلى BDT
৳--
|1 ASH إلى NGN
₦--
|1 ASH إلى UAH
₴--
|1 ASH إلى VES
Bs--
|1 ASH إلى PKR
Rs--
|1 ASH إلى KZT
₸--
|1 ASH إلى THB
฿--
|1 ASH إلى TWD
NT$--
|1 ASH إلى CHF
Fr--
|1 ASH إلى HKD
HK$--
|1 ASH إلى MAD
.د.م--