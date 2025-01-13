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سعر Ash Token (ASH) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ASH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ash Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.13 - تغيير سعر Ash Token خلال اليوم هو +0.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Ash Token (ASH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ash Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ash Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ash Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ash Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.37% 30 يوم $ 0 +9.47% 60 يوم $ 0 -4.71% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ash Token (ASH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ash Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) +0.37% تغير السعر (7 أيام) -1.04%

معلومات سوق Ash Token (ASH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: