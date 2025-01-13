سعر ASH (ASH)
سعر ASH (ASH) المباشر لليوم هو USD 1.77. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ASH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ASH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 312.22
- تغيير سعر ASH خلال اليوم هو -2.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ASH مقابل USD هو $ -0.050279346424027 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ASH مقابل USD هو $ +0.0692358510 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ASH مقابل USD هو $ -0.3264628710 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ASH مقابل USD هو $ -0.1285193564925218 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.050279346424027
|-2.76%
|30 يوم
|$ +0.0692358510
|+3.91%
|60 يوم
|$ -0.3264628710
|-18.44%
|90 يوم
|$ -0.1285193564925218
|-6.76%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ASH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.61%
-2.76%
-5.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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