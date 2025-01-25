سعر ASCIA (ASCIA)
سعر ASCIA (ASCIA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 154.84K. يتم تحديث سعر ASCIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ASCIA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 61.01K
- تغيير سعر ASCIA خلال اليوم هو +5.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر ASCIA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ASCIA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ASCIA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ASCIA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.90%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ASCIA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.90%
+5.90%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ascia AI is a platform that makes it simple and enjoyable to create ASCII art. Designed for artists, crypto project creators, or business owners who want to make their ideas a reality. The platform offers tools to create unique ASCII images, build videos, and launch tokens using the official solana agent kit. With the simple tools and endless creative possibilities, it allows creators to create exactly what they want in ASCII form.
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