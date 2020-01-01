توكنوميكس Asap Sniper Bot (ASAP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Asap Sniper Bot (ASAP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Asap Sniper Bot (ASAP) Auto discord dex sniper BOT The fastest discord DEX (uniswap, pancakeswap ) sniper bot , Be the first to buy the next 1000X tokens. Features The fatest discord dex sniper bot. New Token listing Manual Buy/Sell Auto-Buying Degen Vault Hold & Earn Auto - Buying Automatically buy any token while asleep using Asap auto buying sniping feature. Degen Vault 20% of the taxed funds will be loaded in the bot which we will be used to ape into new tokens and share profits with holders . الموقع الرسمي: https://asap.bot اشتر ASAP الآن!

توكنوميكس Asap Sniper Bot (ASAP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Asap Sniper Bot (ASAP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 17.00K $ 17.00K $ 17.00K إجمالي العرض: $ 594.49M $ 594.49M $ 594.49M العرض المتداول: $ 594.49M $ 594.49M $ 594.49M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 17.00K $ 17.00K $ 17.00K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00865169 $ 0.00865169 $ 0.00865169 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Asap Sniper Bot (ASAP)

توكنوميكس Asap Sniper Bot (ASAP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Asap Sniper Bot (ASAP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ASAP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ASAP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ASAP، استكشف السعر المباشر لتوكن ASAP!

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