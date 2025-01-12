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سعر Asap Sniper Bot (ASAP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.91K . يتم تحديث سعر ASAP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Asap Sniper Bot الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.85 - تغيير سعر Asap Sniper Bot خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 594.49M

أداء سعر Asap Sniper Bot (ASAP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Asap Sniper Bot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Asap Sniper Bot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Asap Sniper Bot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Asap Sniper Bot مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -48.11% 60 يوم $ 0 -29.59% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Asap Sniper Bot (ASAP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Asap Sniper Bot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00865169$ 0.00865169 $ 0.00865169 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Asap Sniper Bot (ASAP)

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