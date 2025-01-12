سعر Asap Sniper Bot (ASAP)
سعر Asap Sniper Bot (ASAP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.91K. يتم تحديث سعر ASAP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Asap Sniper Bot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.85
- تغيير سعر Asap Sniper Bot خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 594.49M
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خلال اليوم، كان سعر Asap Sniper Bot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Asap Sniper Bot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Asap Sniper Bot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Asap Sniper Bot مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-48.11%
|60 يوم
|$ 0
|-29.59%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Asap Sniper Bot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Auto discord dex sniper BOT The fastest discord DEX (uniswap, pancakeswap ) sniper bot , Be the first to buy the next 1000X tokens. Features The fatest discord dex sniper bot. New Token listing Manual Buy/Sell Auto-Buying Degen Vault Hold & Earn Auto - Buying Automatically buy any token while asleep using Asap auto buying sniping feature. Degen Vault 20% of the taxed funds will be loaded in the bot which we will be used to ape into new tokens and share profits with holders .
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