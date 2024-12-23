شعار AS Roma Fan Token

سعر AS Roma Fan Token (ASR)

USD

مخطط سعر AS Roma Fan Token (ASR) المباشر

$1.97
$1.97$1.97
+2.10%(1D)

سعر AS Roma Fan Token (ASR) لليوم

سعر AS Roma Fan Token (ASR) المباشر لليوم هو USD 1.97. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.52M. يتم تحديث سعر ASR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AS Roma Fan Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.22M
- تغيير سعر AS Roma Fan Token خلال اليوم هو +2.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.36M

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أداء سعر AS Roma Fan Token (ASR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AS Roma Fan Token مقابل USD هو $ +0.04187029 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AS Roma Fan Token مقابل USD هو $ -0.0625256330 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AS Roma Fan Token مقابل USD هو $ -0.0854702230 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AS Roma Fan Token مقابل USD هو $ +0.0916964871996522 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.04187029+2.17%
30 يوم$ -0.0625256330-3.17%
60 يوم$ -0.0854702230-4.33%
90 يوم$ +0.0916964871996522+4.88%

تحليل سعر AS Roma Fan Token (ASR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AS Roma Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 1.92
$ 1.92$ 1.92

$ 2.09
$ 2.09$ 2.09

$ 26.64
$ 26.64$ 26.64

+0.18%

+2.17%

-11.63%

معلومات سوق AS Roma Fan Token (ASR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 12.52M
$ 12.52M$ 12.52M

$ 5.22M
$ 5.22M$ 5.22M

6.36M
6.36M 6.36M

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المصدر AS Roma Fan Token (ASR)

الموقع الرسمي

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