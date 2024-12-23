سعر AS Roma Fan Token (ASR)
سعر AS Roma Fan Token (ASR) المباشر لليوم هو USD 1.97. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.52M. يتم تحديث سعر ASR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AS Roma Fan Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.22M
- تغيير سعر AS Roma Fan Token خلال اليوم هو +2.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.36M
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خلال اليوم، كان سعر AS Roma Fan Token مقابل USD هو $ +0.04187029 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AS Roma Fan Token مقابل USD هو $ -0.0625256330 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AS Roma Fan Token مقابل USD هو $ -0.0854702230 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AS Roma Fan Token مقابل USD هو $ +0.0916964871996522 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.04187029
|+2.17%
|30 يوم
|$ -0.0625256330
|-3.17%
|60 يوم
|$ -0.0854702230
|-4.33%
|90 يوم
|$ +0.0916964871996522
|+4.88%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AS Roma Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
+2.17%
-11.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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