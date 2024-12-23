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سعر AS Roma Fan Token (ASR) المباشر لليوم هو USD 1.97 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.52M . يتم تحديث سعر ASR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AS Roma Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.22M - تغيير سعر AS Roma Fan Token خلال اليوم هو +2.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.36M

أداء سعر AS Roma Fan Token (ASR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AS Roma Fan Token مقابل USD هو $ +0.04187029 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AS Roma Fan Token مقابل USD هو $ -0.0625256330 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AS Roma Fan Token مقابل USD هو $ -0.0854702230 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AS Roma Fan Token مقابل USD هو $ +0.0916964871996522 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.04187029 +2.17% 30 يوم $ -0.0625256330 -3.17% 60 يوم $ -0.0854702230 -4.33% 90 يوم $ +0.0916964871996522 +4.88%

تحليل سعر AS Roma Fan Token (ASR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AS Roma Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.92$ 1.92 $ 1.92 24 ساعة مرتفع $ 2.09$ 2.09 $ 2.09 عالية طوال الوقت $ 26.64$ 26.64 $ 26.64 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) +2.17% تغير السعر (7 أيام) -11.63%

معلومات سوق AS Roma Fan Token (ASR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: