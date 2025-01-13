سعر ARYZE eUSD (EUSD)
سعر ARYZE eUSD (EUSD) المباشر لليوم هو USD 0.984561. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ARYZE eUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 312.81
- تغيير سعر ARYZE eUSD خلال اليوم هو +0.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ARYZE eUSD مقابل USD هو $ +0.00305318 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ARYZE eUSD مقابل USD هو $ -0.0014907238 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ARYZE eUSD مقابل USD هو $ -0.0231880853 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ARYZE eUSD مقابل USD هو $ -0.01519144256601 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00305318
|+0.31%
|30 يوم
|$ -0.0014907238
|-0.15%
|60 يوم
|$ -0.0231880853
|-2.35%
|90 يوم
|$ -0.01519144256601
|-1.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ARYZE eUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.19%
+0.31%
-0.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Digital Cash by ARYZE are full-reserve stablecoins issued as eEUR, eGBP & eUSD. All variants of Digital Cash are backed one-to-one with government-issued assets.
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