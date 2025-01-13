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سعر ARYZE eUSD (EUSD) المباشر لليوم هو USD 0.984561 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ARYZE eUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 312.81 - تغيير سعر ARYZE eUSD خلال اليوم هو +0.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ARYZE eUSD (EUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ARYZE eUSD مقابل USD هو $ +0.00305318 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ARYZE eUSD مقابل USD هو $ -0.0014907238 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ARYZE eUSD مقابل USD هو $ -0.0231880853 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ARYZE eUSD مقابل USD هو $ -0.01519144256601 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00305318 +0.31% 30 يوم $ -0.0014907238 -0.15% 60 يوم $ -0.0231880853 -2.35% 90 يوم $ -0.01519144256601 -1.51%

تحليل سعر ARYZE eUSD (EUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ARYZE eUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.981508$ 0.981508 $ 0.981508 24 ساعة مرتفع $ 0.996898$ 0.996898 $ 0.996898 عالية طوال الوقت $ 1.59$ 1.59 $ 1.59 تغير السعر (1 ساعة) -1.19% تغير السعر (1يوم) +0.31% تغير السعر (7 أيام) -0.42%

معلومات سوق ARYZE eUSD (EUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: