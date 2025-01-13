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سعر ARYZE eGBP (EGBP) المباشر لليوم هو USD 1.22 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EGBP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ARYZE eGBP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.66 - تغيير سعر ARYZE eGBP خلال اليوم هو +0.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ARYZE eGBP (EGBP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ARYZE eGBP مقابل USD هو $ +0.00039614 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ARYZE eGBP مقابل USD هو $ -0.0422349360 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ARYZE eGBP مقابل USD هو $ -0.0501247980 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ARYZE eGBP مقابل USD هو $ -0.0706733292761865 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00039614 +0.03% 30 يوم $ -0.0422349360 -3.46% 60 يوم $ -0.0501247980 -4.10% 90 يوم $ -0.0706733292761865 -5.47%

تحليل سعر ARYZE eGBP (EGBP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ARYZE eGBP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 24 ساعة مرتفع $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 عالية طوال الوقت $ 1.35$ 1.35 $ 1.35 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) +0.03% تغير السعر (7 أيام) -0.51%

معلومات سوق ARYZE eGBP (EGBP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: