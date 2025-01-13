سعر ARYZE eGBP (EGBP)
سعر ARYZE eGBP (EGBP) المباشر لليوم هو USD 1.22. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EGBP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ARYZE eGBP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.66
- تغيير سعر ARYZE eGBP خلال اليوم هو +0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ARYZE eGBP مقابل USD هو $ +0.00039614 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ARYZE eGBP مقابل USD هو $ -0.0422349360 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ARYZE eGBP مقابل USD هو $ -0.0501247980 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ARYZE eGBP مقابل USD هو $ -0.0706733292761865 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00039614
|+0.03%
|30 يوم
|$ -0.0422349360
|-3.46%
|60 يوم
|$ -0.0501247980
|-4.10%
|90 يوم
|$ -0.0706733292761865
|-5.47%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ARYZE eGBP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.09%
+0.03%
-0.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ARYZE eGBP Digital Cash is a stablecoin backed by government-issued assets. ARYZE Digital Cash is inspired by cash and the promise of Central Bank Digital Currencies.
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