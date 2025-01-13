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سعر ARYZE eEUR (EEUR) المباشر لليوم هو USD 1.021 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EEUR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ARYZE eEUR الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.05 - تغيير سعر ARYZE eEUR خلال اليوم هو -0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ARYZE eEUR (EEUR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ARYZE eEUR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ARYZE eEUR مقابل USD هو $ -0.0058109194 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ARYZE eEUR مقابل USD هو $ -0.0339867417 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ARYZE eEUR مقابل USD هو $ -0.0748129494937507 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.00% 30 يوم $ -0.0058109194 -0.56% 60 يوم $ -0.0339867417 -3.32% 90 يوم $ -0.0748129494937507 -6.82%

تحليل سعر ARYZE eEUR (EEUR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ARYZE eEUR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 24 ساعة مرتفع $ 1.022$ 1.022 $ 1.022 عالية طوال الوقت $ 22.82$ 22.82 $ 22.82 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) -1.24%

معلومات سوق ARYZE eEUR (EEUR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: