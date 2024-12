ما هو ARTX ( ARTX )

ARTX, a next generation platform focusing on B2B Yield Generation, creating the cornerstone for DeFi projects treasury management, the future of wealth management. Offering secure, open, and decentralized solutions for Idle Assets to earn APY with privately available strategies. Coining the term Yield Feeding; ARTX proposes a radical transformation of the way crypto projects treasury funds are managed, relying on non-custodial and automatic management strategies that connects the traditional trading world with the DeFi ecosystem.

المصدر ARTX (ARTX) الموقع الرسمي