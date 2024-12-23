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سعر ARTX (ARTX) المباشر لليوم هو USD 0.04031618 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 394.23K . يتم تحديث سعر ARTX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ARTX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 526.09 - تغيير سعر ARTX خلال اليوم هو -0.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.78M

أداء سعر ARTX (ARTX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ARTX مقابل USD هو $ -0.00032695242459011 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ARTX مقابل USD هو $ -0.0093593124 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ARTX مقابل USD هو $ -0.0028039862 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ARTX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00032695242459011 -0.80% 30 يوم $ -0.0093593124 -23.21% 60 يوم $ -0.0028039862 -6.95% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ARTX (ARTX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ARTX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03966976$ 0.03966976 $ 0.03966976 24 ساعة مرتفع $ 0.0410457$ 0.0410457 $ 0.0410457 عالية طوال الوقت $ 4.75$ 4.75 $ 4.75 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.80% تغير السعر (7 أيام) -18.63%

معلومات سوق ARTX (ARTX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: