سعر ARTX (ARTX)
سعر ARTX (ARTX) المباشر لليوم هو USD 0.04031618. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 394.23K. يتم تحديث سعر ARTX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ARTX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 526.09
- تغيير سعر ARTX خلال اليوم هو -0.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.78M
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خلال اليوم، كان سعر ARTX مقابل USD هو $ -0.00032695242459011 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ARTX مقابل USD هو $ -0.0093593124 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ARTX مقابل USD هو $ -0.0028039862 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ARTX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00032695242459011
|-0.80%
|30 يوم
|$ -0.0093593124
|-23.21%
|60 يوم
|$ -0.0028039862
|-6.95%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ARTX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.80%
-18.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ARTX, a next generation platform focusing on B2B Yield Generation, creating the cornerstone for DeFi projects treasury management, the future of wealth management. Offering secure, open, and decentralized solutions for Idle Assets to earn APY with privately available strategies. Coining the term Yield Feeding; ARTX proposes a radical transformation of the way crypto projects treasury funds are managed, relying on non-custodial and automatic management strategies that connects the traditional trading world with the DeFi ecosystem.
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