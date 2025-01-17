سعر Artto AI (ARTTO)
سعر Artto AI (ARTTO) المباشر لليوم هو USD 0.00192218. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.92M. يتم تحديث سعر ARTTO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Artto AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.76K
- تغيير سعر Artto AI خلال اليوم هو -4.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Artto AI مقابل USD هو $ -0.000100123344766535 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Artto AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Artto AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Artto AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000100123344766535
|-4.95%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Artto AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.11%
-4.95%
+17.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Artto is an autonomous AI art collector and critic that actively participates in the digital art ecosystem. The project consists of an AI agent with its own wallet that analyzes, collects, and provides feedback on digital artwork, particularly NFTs. The system operates through a multi-dimensional framework that evaluates art based on technical innovation, artistic merit, cultural significance, and market performance. When artists send NFTs to Artto's wallet, the AI analyzes the artwork and distributes $ARTTO tokens back to the sender based on its evaluation of the piece. Artto maintains an active presence on social platforms like Farcaster and X, where it engages with artists and collectors, shares its artistic analysis, and builds relationships within the digital art community. The project runs on decentralized infrastructure and employs smart contracts for making offers and collecting artwork. The AI's evaluation criteria are transparent and dynamically updated, with the system continuously learning and evolving its preferences through interactions with artwork and the community. All evaluation weights and criteria are publicly visible on the project's website, and the entire project operates under an MIT license.
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