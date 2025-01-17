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سعر Artto AI (ARTTO) المباشر لليوم هو USD 0.00192218 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.92M . يتم تحديث سعر ARTTO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Artto AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.76K - تغيير سعر Artto AI خلال اليوم هو -4.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Artto AI (ARTTO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Artto AI مقابل USD هو $ -0.000100123344766535 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Artto AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Artto AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Artto AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000100123344766535 -4.95% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Artto AI (ARTTO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Artto AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00149905$ 0.00149905 $ 0.00149905 24 ساعة مرتفع $ 0.0020293$ 0.0020293 $ 0.0020293 عالية طوال الوقت $ 0.00641935$ 0.00641935 $ 0.00641935 تغير السعر (1 ساعة) -0.11% تغير السعر (1يوم) -4.95% تغير السعر (7 أيام) +17.15%

معلومات سوق Artto AI (ARTTO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: