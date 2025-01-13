سعر ARTL (ARTL)
سعر ARTL (ARTL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ARTL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ARTL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.01
- تغيير سعر ARTL خلال اليوم هو +0.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ARTL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ARTL.
خلال اليوم، كان سعر ARTL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ARTL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ARTL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ARTL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.69%
|30 يوم
|$ 0
|-57.62%
|60 يوم
|$ 0
|-33.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ARTL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.29%
+0.69%
+0.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Artlink Coin (ARTL coin) is a payment service token that can be utilized by combining blockchain and art. By combining artificial intelligence technology and blockchain technology, information transparency and authenticity can be checked. In addition, it is designed to create non-fungible tokens using NFT (Non-Fungible Token) blockchain technology and to guarantee users' ownership of digital assets. ARTL was developed to lead the development of the market by becoming a leader in a new art business that combines blockchain with the art industry. ARTL aims to achieve the perfect realization of decentralization and was issued to stand at the center of a digital currency and next-generation blockchain art platform. The official English name of Art Link Coin is ‘Art & Link Coin’, and ‘ARTL’ is used as the symbol name. ARTL coin is a coin that can be used on the self-developed Artique platform.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ARTL إلى AUD
A$--
|1 ARTL إلى GBP
￡--
|1 ARTL إلى EUR
€--
|1 ARTL إلى USD
$--
|1 ARTL إلى MYR
RM--
|1 ARTL إلى TRY
₺--
|1 ARTL إلى JPY
¥--
|1 ARTL إلى RUB
₽--
|1 ARTL إلى INR
₹--
|1 ARTL إلى IDR
Rp--
|1 ARTL إلى PHP
₱--
|1 ARTL إلى EGP
￡E.--
|1 ARTL إلى BRL
R$--
|1 ARTL إلى CAD
C$--
|1 ARTL إلى BDT
৳--
|1 ARTL إلى NGN
₦--
|1 ARTL إلى UAH
₴--
|1 ARTL إلى VES
Bs--
|1 ARTL إلى PKR
Rs--
|1 ARTL إلى KZT
₸--
|1 ARTL إلى THB
฿--
|1 ARTL إلى TWD
NT$--
|1 ARTL إلى CHF
Fr--
|1 ARTL إلى HKD
HK$--
|1 ARTL إلى MAD
.د.م--