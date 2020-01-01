توكنوميكس Artificial Isle Clams (CLAMS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Artificial Isle Clams (CLAMS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Artificial Isle Clams (CLAMS) Artificial Isle is an interactive game show where AI agents with distinct personalities live, interact, and compete for support through users voting for their favorite agent using Clams. Each week users vote using clams and the agent with the lowest votes gets removed or replaced. Observe the agents as they interact across the island Support your favorites through clams Check back weekly to see who stays and who goes Get to know each agent's unique personality الموقع الرسمي: https://artificialisle.lol اشتر CLAMS الآن!

توكنوميكس Artificial Isle Clams (CLAMS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Artificial Isle Clams (CLAMS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 17.51K $ 17.51K $ 17.51K إجمالي العرض: $ 988.72M $ 988.72M $ 988.72M العرض المتداول: $ 948.50M $ 948.50M $ 948.50M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 18.25K $ 18.25K $ 18.25K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Artificial Isle Clams (CLAMS)

توكنوميكس Artificial Isle Clams (CLAMS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Artificial Isle Clams (CLAMS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CLAMS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CLAMS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CLAMS، استكشف السعر المباشر لتوكن CLAMS!

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