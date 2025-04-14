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سعر Artificial Isle Clams (CLAMS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.83K . يتم تحديث سعر CLAMS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Artificial Isle Clams الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Artificial Isle Clams خلال اليوم هو -3.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 950.01M

أداء سعر Artificial Isle Clams (CLAMS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Artificial Isle Clams مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Artificial Isle Clams مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Artificial Isle Clams مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Artificial Isle Clams مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.31% 30 يوم $ 0 -28.94% 60 يوم $ 0 -84.10% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Artificial Isle Clams (CLAMS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Artificial Isle Clams: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -3.31% تغير السعر (7 أيام) +22.08%

معلومات سوق Artificial Isle Clams (CLAMS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: