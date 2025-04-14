سعر Artificial Isle Clams (CLAMS)
سعر Artificial Isle Clams (CLAMS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.83K. يتم تحديث سعر CLAMS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Artificial Isle Clams الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Artificial Isle Clams خلال اليوم هو -3.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 950.01M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CLAMS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CLAMS.
خلال اليوم، كان سعر Artificial Isle Clams مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Artificial Isle Clams مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Artificial Isle Clams مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Artificial Isle Clams مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.31%
|30 يوم
|$ 0
|-28.94%
|60 يوم
|$ 0
|-84.10%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Artificial Isle Clams: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-3.31%
+22.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Artificial Isle is an interactive game show where AI agents with distinct personalities live, interact, and compete for support through users voting for their favorite agent using Clams. Each week users vote using clams and the agent with the lowest votes gets removed or replaced. Observe the agents as they interact across the island Support your favorites through clams Check back weekly to see who stays and who goes Get to know each agent's unique personality
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CLAMS إلى VND
₫--
|1 CLAMS إلى AUD
A$--
|1 CLAMS إلى GBP
￡--
|1 CLAMS إلى EUR
€--
|1 CLAMS إلى USD
$--
|1 CLAMS إلى MYR
RM--
|1 CLAMS إلى TRY
₺--
|1 CLAMS إلى JPY
¥--
|1 CLAMS إلى RUB
₽--
|1 CLAMS إلى INR
₹--
|1 CLAMS إلى IDR
Rp--
|1 CLAMS إلى KRW
₩--
|1 CLAMS إلى PHP
₱--
|1 CLAMS إلى EGP
￡E.--
|1 CLAMS إلى BRL
R$--
|1 CLAMS إلى CAD
C$--
|1 CLAMS إلى BDT
৳--
|1 CLAMS إلى NGN
₦--
|1 CLAMS إلى UAH
₴--
|1 CLAMS إلى VES
Bs--
|1 CLAMS إلى PKR
Rs--
|1 CLAMS إلى KZT
₸--
|1 CLAMS إلى THB
฿--
|1 CLAMS إلى TWD
NT$--
|1 CLAMS إلى AED
د.إ--
|1 CLAMS إلى CHF
Fr--
|1 CLAMS إلى HKD
HK$--
|1 CLAMS إلى MAD
.د.م--
|1 CLAMS إلى MXN
$--