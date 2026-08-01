سعر ArthSwap Wrapped ASTR اليوم

السعر المباشر لمشروع ArthSwap Wrapped ASTR (WASTR) اليوم هو $ 0.00450609، مع تغير بنسبة 0.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WASTR الحالي إلى USD هو $ 0.00450609 لكل WASTR.

يحتل ArthSwap Wrapped ASTR حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 113,492، مع عرض متداول قدره 25.19M WASTR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WASTR بين $ 0.00445626 (أدنى) و$ 0.00452706 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 233.95، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00442952.

على المدى القصير، تحرك WASTR بمقدار +0.98% خلال الساعة الماضية و-7.64% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 490.42.

معلومات سوق ArthSwap Wrapped ASTR (WASTR)

القيمة السوقية $ 113.49K$ 113.49K $ 113.49K الحجم (24 ساعة) $ 490.42$ 490.42 $ 490.42 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 113.49K$ 113.49K $ 113.49K إمداد دورة التداول 25.19M 25.19M 25.19M إجمالي العرض 25,185,837.16471322 25,185,837.16471322 25,185,837.16471322

القيمة السوقية الحالية لـ ArthSwap Wrapped ASTR هي $ 113.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 490.42. العرض المتداول لـ WASTR يبلغ 25.19M، مع إجمالي عرض 25185837.16471322. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 113.49K.