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سعر ArthSwap Wrapped ASTR المباشر اليوم هو 0.00450609 USD. القيمة السوقية لـ WASTR هي 113,492 USD. تابع تحديثات أسعار WASTR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر ArthSwap Wrapped ASTR المباشر اليوم هو 0.00450609 USD. القيمة السوقية لـ WASTR هي 113,492 USD. تابع تحديثات أسعار WASTR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن WASTR

معلومات سعر WASTR

ما هو WASTR

الوثيقة البيضاء لـ WASTR

الموقع الرسمي لـ WASTR

اقتصاد توكن WASTR

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شعار ArthSwap Wrapped ASTR

سعر ArthSwap Wrapped ASTR (WASTR)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 WASTR إلى USD:

$0.00450392
$0.00450392$0.00450392
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار ArthSwap Wrapped ASTR (WASTR) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 00:19:04 (UTC+8)

سعر ArthSwap Wrapped ASTR اليوم

السعر المباشر لمشروع ArthSwap Wrapped ASTR (WASTR) اليوم هو $ 0.00450609، مع تغير بنسبة 0.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WASTR الحالي إلى USD هو $ 0.00450609 لكل WASTR.

يحتل ArthSwap Wrapped ASTR حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 113,492، مع عرض متداول قدره 25.19M WASTR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WASTR بين $ 0.00445626 (أدنى) و$ 0.00452706 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 233.95، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00442952.

على المدى القصير، تحرك WASTR بمقدار +0.98% خلال الساعة الماضية و-7.64% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 490.42.

معلومات سوق ArthSwap Wrapped ASTR (WASTR)

$ 113.49K
$ 113.49K$ 113.49K

$ 490.42
$ 490.42$ 490.42

$ 113.49K
$ 113.49K$ 113.49K

25.19M
25.19M 25.19M

25,185,837.16471322
25,185,837.16471322 25,185,837.16471322

القيمة السوقية الحالية لـ ArthSwap Wrapped ASTR هي $ 113.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 490.42. العرض المتداول لـ WASTR يبلغ 25.19M، مع إجمالي عرض 25185837.16471322. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 113.49K.

سجل سعر ArthSwap Wrapped ASTR بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00445626
$ 0.00445626$ 0.00445626
24 ساعة منخفض
$ 0.00452706
$ 0.00452706$ 0.00452706
24 ساعة مرتفع

$ 0.00445626
$ 0.00445626$ 0.00445626

$ 0.00452706
$ 0.00452706$ 0.00452706

$ 233.95
$ 233.95$ 233.95

$ 0.00442952
$ 0.00442952$ 0.00442952

+0.98%

-0.22%

-7.64%

-7.64%

سجل سعر ArthSwap Wrapped ASTR (WASTR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ArthSwap Wrapped ASTR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ArthSwap Wrapped ASTR مقابل USD هو $ -0.0004830636 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ArthSwap Wrapped ASTR مقابل USD هو $ -0.0010574508 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ArthSwap Wrapped ASTR مقابل USD هو $ -0.00000008719486157 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.22%
30 يوم$ -0.0004830636-10.72%
60 يوم$ -0.0010574508-23.46%
90 يوم$ -0.00000008719486157-0.00%

توقعات أسعار ArthSwap Wrapped ASTR

ArthSwap Wrapped ASTR (WASTR) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WASTR في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرArthSwap Wrapped ASTR (WASTR) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر ArthSwap Wrapped ASTR نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر ArthSwap Wrapped ASTR الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار WASTR للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار ArthSwap Wrapped ASTR.

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المصدر ArthSwap Wrapped ASTR (WASTR)

مستند تقني
الموقع الرسمي

الفئة :

Crypto-Backed TokensAstar EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

نبذة عن ArthSwap Wrapped ASTR

ما هو السعر الحالي لـ WASTR في السوق؟

يُقدَّر سعره حاليًا بـ $0.00450609، مما يعكس تحركًا في السعر بنسبة -0.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية. تعكس تحديثات الأسعار بيانات السوق المجمعة المباشرة.

ما مقدار السيولة التي يتمتع بها ArthSwap Wrapped ASTR عبر البورصات؟

مع درجة سيولة تبلغ --/100، يُظهر WASTR عمقًا مستقرًا للسوق عبر منصات التداول ذات الحجم الكبير.

ما هو الحجم اليومي لـ WASTR؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداول المتداولون ما قيمته $-- من WASTR. إن ارتفاع حجم التداول يسهم في ضيق فروق الأسعار وسلاسة المعاملات.

ما هو نطاق سعر اليوم لـ ArthSwap Wrapped ASTR؟

لقد تداول السعر بين $0.00445626 و$0.00452706، مسجلًا نطاق التقلبات لهذا اليوم.

ما الذي يحدد إمكانية الوصول والشعبية لـ WASTR في الأسواق العالمية؟

تشمل العوامل إدراج البورصات، وتوافر أزواج التداول، وعمق السيولة، ومدى تكامل WASTR داخل نظام -- البيئي.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول ArthSwap Wrapped ASTR

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 00:19:04 (UTC+8)

تحديثات ArthSwap Wrapped ASTR (WASTR) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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