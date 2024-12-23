سعر ArthSwap (ARSW)
سعر ArthSwap (ARSW) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 343.29K. يتم تحديث سعر ARSW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ArthSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.32K
- تغيير سعر ArthSwap خلال اليوم هو -1.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 990.00M
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خلال اليوم، كان سعر ArthSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ArthSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ArthSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ArthSwap مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.57%
|30 يوم
|$ 0
|-5.79%
|60 يوم
|$ 0
|-30.93%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ArthSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
-1.57%
-28.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ArthSwap is a one-stop Defi protocol that aspires to be the main DEX on the Astar Network. Since its successful launch in January, 2022, ArthSwap has already become the DEX with the highest TVL in the entire Polkadot ecosystem. ArthSwap has accumulated more than 100K followers on Twitter and has one of the largest and most active communities on Polkadot within three months after its launch. ArthSwap’s primary functions include trading, staking, and liquidity mining, with ArthSwap itself being an IDO launchpad as well. ArthSwap also has its own Acceleration Program which is very similar in function to the Incubation Program and it is called “ArthShot”.
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