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سعر Artela Network (ART) المباشر لليوم هو USD 0.00101648 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 186.70K . يتم تحديث سعر ART مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Artela Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Artela Network خلال اليوم هو +3.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 183.67M

أداء سعر Artela Network (ART) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Artela Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Artela Network مقابل USD هو $ -0.0003284805 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Artela Network مقابل USD هو $ +0.0000952013 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Artela Network مقابل USD هو $ -0.006180370826956838 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.18% 30 يوم $ -0.0003284805 -32.31% 60 يوم $ +0.0000952013 +9.37% 90 يوم $ -0.006180370826956838 -85.87%

تحليل سعر Artela Network (ART)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Artela Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00120013$ 0.00120013 $ 0.00120013 عالية طوال الوقت $ 0.02976268$ 0.02976268 $ 0.02976268 تغير السعر (1 ساعة) -4.91% تغير السعر (1يوم) +3.18% تغير السعر (7 أيام) -4.75%

معلومات سوق Artela Network (ART)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: