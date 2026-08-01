سعر ARTDRA Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع ARTDRA Coin (ARTDRA) اليوم هو $ 0.02046178، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ARTDRA الحالي إلى USD هو $ 0.02046178 لكل ARTDRA.

يحتل ARTDRA Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,518,580، مع عرض متداول قدره 220.83M ARTDRA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ARTDRA بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.108672، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02036006.

على المدى القصير، تحرك ARTDRA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 61.39.

معلومات سوق ARTDRA Coin (ARTDRA)

القيمة السوقية $ 4.52M$ 4.52M $ 4.52M الحجم (24 ساعة) $ 61.39$ 61.39 $ 61.39 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.24M$ 5.24M $ 5.24M إمداد دورة التداول 220.83M 220.83M 220.83M إجمالي العرض 256,000,000.0 256,000,000.0 256,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ARTDRA Coin هي $ 4.52M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 61.39. العرض المتداول لـ ARTDRA يبلغ 220.83M، مع إجمالي عرض 256000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.24M.