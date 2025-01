ما هو ArtByte ( ABY )

ArtByte is a cryptocurrency created to support artists of all types (musicians, actors, film makers, dancers, painters, sculptors, photographers, models, etc.). ArtByte launched in New York City on 1 May 2014. There is a 25% premine that is used to fund the ArtByte Foundation and is to be awarded as Artist Scholarships & Awards over the next 8-10 years.

المصدر ArtByte (ABY) الموقع الرسمي