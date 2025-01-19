سعر ArtByte (ABY)
سعر ArtByte (ABY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ABY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ArtByte الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 77.15
- تغيير سعر ArtByte خلال اليوم هو +0.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ArtByte مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ArtByte مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ArtByte مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ArtByte مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.73%
|30 يوم
|$ 0
|+59.10%
|60 يوم
|$ 0
|+8.55%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ArtByte: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.38%
+0.73%
+0.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ArtByte is a cryptocurrency created to support artists of all types (musicians, actors, film makers, dancers, painters, sculptors, photographers, models, etc.). ArtByte launched in New York City on 1 May 2014. There is a 25% premine that is used to fund the ArtByte Foundation and is to be awarded as Artist Scholarships & Awards over the next 8-10 years.
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