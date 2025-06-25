سعر Art of our era (ART)
سعر Art of our era (ART) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.25K. يتم تحديث سعر ART مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Art of our era الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Art of our era خلال اليوم هو -9.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.57M
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خلال اليوم، كان سعر Art of our era مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Art of our era مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Art of our era مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Art of our era مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.87%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Art of our era: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.64%
-9.87%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This is the art of our era
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