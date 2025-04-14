سعر Arrow Token (ARROW)
سعر Arrow Token (ARROW) المباشر لليوم هو USD 0.01988371. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 103.30K. يتم تحديث سعر ARROW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Arrow Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Arrow Token خلال اليوم هو -6.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.19M
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خلال اليوم، كان سعر Arrow Token مقابل USD هو $ -0.00129983487077559 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Arrow Token مقابل USD هو $ -0.0047403719 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Arrow Token مقابل USD هو $ -0.0121532198 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Arrow Token مقابل USD هو $ -0.05010261781847042 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00129983487077559
|-6.13%
|30 يوم
|$ -0.0047403719
|-23.84%
|60 يوم
|$ -0.0121532198
|-61.12%
|90 يوم
|$ -0.05010261781847042
|-71.58%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Arrow Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.70%
-6.13%
-3.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Arrow Markets is a decentralized options trading platform on Avalanche that aims to simplify and democratize options trading. It offers a user-friendly "Lite Mode" interface for novice traders and a "Pro Mode" for advanced traders. Its innovative RFE (Request for Execution) system enhances pricing efficiency and liquidity. Its native ERC-20 token $ARROW can be staked to earn rewards.
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