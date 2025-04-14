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سعر Arrow Token (ARROW) المباشر لليوم هو USD 0.01988371 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 103.30K . يتم تحديث سعر ARROW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Arrow Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Arrow Token خلال اليوم هو -6.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.19M

أداء سعر Arrow Token (ARROW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Arrow Token مقابل USD هو $ -0.00129983487077559 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Arrow Token مقابل USD هو $ -0.0047403719 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Arrow Token مقابل USD هو $ -0.0121532198 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Arrow Token مقابل USD هو $ -0.05010261781847042 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00129983487077559 -6.13% 30 يوم $ -0.0047403719 -23.84% 60 يوم $ -0.0121532198 -61.12% 90 يوم $ -0.05010261781847042 -71.58%

تحليل سعر Arrow Token (ARROW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Arrow Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01861903$ 0.01861903 $ 0.01861903 24 ساعة مرتفع $ 0.02439234$ 0.02439234 $ 0.02439234 عالية طوال الوقت $ 0.420872$ 0.420872 $ 0.420872 تغير السعر (1 ساعة) +4.70% تغير السعر (1يوم) -6.13% تغير السعر (7 أيام) -3.96%

معلومات سوق Arrow Token (ARROW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: