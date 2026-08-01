سعر Arrland RUM اليوم

السعر المباشر لمشروع Arrland RUM (RUM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.56% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RUM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RUM.

يحتل Arrland RUM حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 97,943، مع عرض متداول قدره 1.08B RUM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RUM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00974685، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RUM بمقدار -0.92% خلال الساعة الماضية و-0.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Arrland RUM (RUM)

القيمة السوقية $ 97.94K$ 97.94K $ 97.94K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 149.70K$ 149.70K $ 149.70K إمداد دورة التداول 1.08B 1.08B 1.08B إجمالي العرض 1,657,032,237.973997 1,657,032,237.973997 1,657,032,237.973997

القيمة السوقية الحالية لـ Arrland RUM هي $ 97.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RUM يبلغ 1.08B، مع إجمالي عرض 1657032237.973997. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 149.70K.