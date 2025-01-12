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سعر Arrland ARRC (ARRC) المباشر لليوم هو USD 1.73 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.58K . يتم تحديث سعر ARRC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Arrland ARRC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.55 - تغيير سعر Arrland ARRC خلال اليوم هو -6.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.27K

أداء سعر Arrland ARRC (ARRC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Arrland ARRC مقابل USD هو $ -0.11821026518369 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Arrland ARRC مقابل USD هو $ +0.0796197900 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Arrland ARRC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Arrland ARRC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.11821026518369 -6.39% 30 يوم $ +0.0796197900 +4.60% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Arrland ARRC (ARRC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Arrland ARRC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.73$ 1.73 $ 1.73 24 ساعة مرتفع $ 1.85$ 1.85 $ 1.85 عالية طوال الوقت $ 2.24$ 2.24 $ 2.24 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -6.39% تغير السعر (7 أيام) -21.22%

معلومات سوق Arrland ARRC (ARRC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: