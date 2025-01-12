سعر Arrland ARRC (ARRC)
سعر Arrland ARRC (ARRC) المباشر لليوم هو USD 1.73. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.58K. يتم تحديث سعر ARRC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Arrland ARRC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.55
- تغيير سعر Arrland ARRC خلال اليوم هو -6.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.27K
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خلال اليوم، كان سعر Arrland ARRC مقابل USD هو $ -0.11821026518369 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Arrland ARRC مقابل USD هو $ +0.0796197900 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Arrland ARRC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Arrland ARRC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.11821026518369
|-6.39%
|30 يوم
|$ +0.0796197900
|+4.60%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Arrland ARRC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-6.39%
-21.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$ARRC is the currency of the Arrland Archipelago, and is a a inflationary-deflationary token with unlimited supply. Is is used to trade base resources between players and to purchase in-game NFTs like Ships, Limited Treasury Chests, Pirate's Boosts. The ARRC coins are an integral part of the Pirates of the Arrland game and the entire Arrland ecosystem can be earned inside the game by active playing.
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