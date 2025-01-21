سعر ARQx AI (ARQX)
سعر ARQx AI (ARQX) المباشر لليوم هو USD 0.00109905. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ARQX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ARQx AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.39K
- تغيير سعر ARQx AI خلال اليوم هو -3.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ARQx AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ARQx AI مقابل USD هو $ -0.0000283918 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ARQx AI مقابل USD هو $ -0.0003192099 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ARQx AI مقابل USD هو $ -0.0001976250829427605 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.65%
|30 يوم
|$ -0.0000283918
|-2.58%
|60 يوم
|$ -0.0003192099
|-29.04%
|90 يوم
|$ -0.0001976250829427605
|-15.24%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ARQx AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.28%
-3.65%
-8.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ARQx ($ARQX) & its consumer-focused AI mobile app have the potential to revolutionize how jewelry & luxury is created the world over. The ARQ Jewelry app, the first of its kind, enables anyone on earth to instantly design & build professional-level jewelry in seconds (available for both iOS and Android). By leveraging artificial intelligence, ARQx democratizes the design process, challenging a $350 billion dollar (2023) centralized industry. AI is set to disrupt over 300 million full-time jobs in the next decade, and the world of luxury is right in its cross-hairs. Token Utility: The ARQ Jewelry platform is powered by the $ARQX token, which allows each user to design new jewelry dozens of times a day. The more jewelry designed, the more token usage (in-app AI gas). The app also includes a buy-back & burn tax on ALL jewelry purchases... forcing increased buying pressure on the open market token as ARQx scales its user base & sales. Mass Adoption Ready: ARQx is built for ease-of-use by the combined audience of mainstream non-web3 & web3 alike. Traditional users can easily convert their fiat funds in-app into the token - without the hurdles of a legacy web3 user experience, creating an effortless USD to ARQX onramp. Huge mass adoption potential in a lucrative industry enables massive upside for this new AI luxury market.
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