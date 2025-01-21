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سعر ARQx AI (ARQX) المباشر لليوم هو USD 0.00109905 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ARQX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ARQx AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.39K - تغيير سعر ARQx AI خلال اليوم هو -3.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ARQx AI (ARQX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ARQx AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ARQx AI مقابل USD هو $ -0.0000283918 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ARQx AI مقابل USD هو $ -0.0003192099 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ARQx AI مقابل USD هو $ -0.0001976250829427605 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.65% 30 يوم $ -0.0000283918 -2.58% 60 يوم $ -0.0003192099 -29.04% 90 يوم $ -0.0001976250829427605 -15.24%

تحليل سعر ARQx AI (ARQX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ARQx AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00106755$ 0.00106755 $ 0.00106755 24 ساعة مرتفع $ 0.00114534$ 0.00114534 $ 0.00114534 عالية طوال الوقت $ 0.01715018$ 0.01715018 $ 0.01715018 تغير السعر (1 ساعة) +0.28% تغير السعر (1يوم) -3.65% تغير السعر (7 أيام) -8.41%

معلومات سوق ARQx AI (ARQX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: