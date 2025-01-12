سعر ArQmA (ARQ)
سعر ArQmA (ARQ) المباشر لليوم هو USD 0.00680181. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 185.96K. يتم تحديث سعر ARQ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ArQmA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.35
- تغيير سعر ArQmA خلال اليوم هو +0.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 27.34M
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خلال اليوم، كان سعر ArQmA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ArQmA مقابل USD هو $ +0.0009889314 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ArQmA مقابل USD هو $ +0.0103334648 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ArQmA مقابل USD هو $ +0.0030108808282470694 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.45%
|30 يوم
|$ +0.0009889314
|+14.54%
|60 يوم
|$ +0.0103334648
|+151.92%
|90 يوم
|$ +0.0030108808282470694
|+79.42%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ArQmA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+0.45%
-0.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ArQmA is a decentralized public project of block chains, crypto currencies, and is fully open source. The team of programmers consists of enthusiasts who have been dealing with cryptovaults and programming for a long time. ArQmA creates a full and brilliant currency exchange platform which aims to provide more advanced features than any previously developed protocol.
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