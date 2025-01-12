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سعر ArQmA (ARQ) المباشر لليوم هو USD 0.00680181 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 185.96K . يتم تحديث سعر ARQ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ArQmA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.35 - تغيير سعر ArQmA خلال اليوم هو +0.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 27.34M

أداء سعر ArQmA (ARQ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ArQmA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ArQmA مقابل USD هو $ +0.0009889314 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ArQmA مقابل USD هو $ +0.0103334648 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ArQmA مقابل USD هو $ +0.0030108808282470694 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.45% 30 يوم $ +0.0009889314 +14.54% 60 يوم $ +0.0103334648 +151.92% 90 يوم $ +0.0030108808282470694 +79.42%

تحليل سعر ArQmA (ARQ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ArQmA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0067321$ 0.0067321 $ 0.0067321 24 ساعة مرتفع $ 0.00685676$ 0.00685676 $ 0.00685676 عالية طوال الوقت $ 0.213168$ 0.213168 $ 0.213168 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) +0.45% تغير السعر (7 أيام) -0.76%

معلومات سوق ArQmA (ARQ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: