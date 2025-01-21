سعر Arnoya classic (ARNC)
سعر Arnoya classic (ARNC) المباشر لليوم هو USD 0.01065337. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ARNC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Arnoya classic الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 93.94K
- تغيير سعر Arnoya classic خلال اليوم هو -3.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Arnoya classic مقابل USD هو $ -0.00038798851394006 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Arnoya classic مقابل USD هو $ +0.0003265769 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Arnoya classic مقابل USD هو $ -0.0001721147 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Arnoya classic مقابل USD هو $ +0.001269512699180588 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00038798851394006
|-3.51%
|30 يوم
|$ +0.0003265769
|+3.07%
|60 يوم
|$ -0.0001721147
|-1.61%
|90 يوم
|$ +0.001269512699180588
|+13.53%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Arnoya classic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-3.51%
-0.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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