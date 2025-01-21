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سعر Arnoya classic (ARNC) المباشر لليوم هو USD 0.01065337 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ARNC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Arnoya classic الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 93.94K - تغيير سعر Arnoya classic خلال اليوم هو -3.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Arnoya classic (ARNC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Arnoya classic مقابل USD هو $ -0.00038798851394006 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Arnoya classic مقابل USD هو $ +0.0003265769 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Arnoya classic مقابل USD هو $ -0.0001721147 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Arnoya classic مقابل USD هو $ +0.001269512699180588 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00038798851394006 -3.51% 30 يوم $ +0.0003265769 +3.07% 60 يوم $ -0.0001721147 -1.61% 90 يوم $ +0.001269512699180588 +13.53%

تحليل سعر Arnoya classic (ARNC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Arnoya classic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0104554$ 0.0104554 $ 0.0104554 24 ساعة مرتفع $ 0.01104136$ 0.01104136 $ 0.01104136 عالية طوال الوقت $ 0.299085$ 0.299085 $ 0.299085 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -3.51% تغير السعر (7 أيام) -0.92%

معلومات سوق Arnoya classic (ARNC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: