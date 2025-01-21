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سعر Army of Fortune Gem (AFG) المباشر لليوم هو USD 0.00659268 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AFG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Army of Fortune Gem الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.55K - تغيير سعر Army of Fortune Gem خلال اليوم هو -0.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Army of Fortune Gem (AFG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Army of Fortune Gem مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Army of Fortune Gem مقابل USD هو $ -0.0022174268 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Army of Fortune Gem مقابل USD هو $ +0.0002298729 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Army of Fortune Gem مقابل USD هو $ -0.002716042911345319 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.96% 30 يوم $ -0.0022174268 -33.63% 60 يوم $ +0.0002298729 +3.49% 90 يوم $ -0.002716042911345319 -29.17%

تحليل سعر Army of Fortune Gem (AFG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Army of Fortune Gem: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00656478$ 0.00656478 $ 0.00656478 24 ساعة مرتفع $ 0.00666549$ 0.00666549 $ 0.00666549 عالية طوال الوقت $ 0.128729$ 0.128729 $ 0.128729 تغير السعر (1 ساعة) -0.59% تغير السعر (1يوم) -0.96% تغير السعر (7 أيام) -2.07%

معلومات سوق Army of Fortune Gem (AFG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: