سعر Army of Fortune Gem (AFG)
سعر Army of Fortune Gem (AFG) المباشر لليوم هو USD 0.00659268. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AFG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Army of Fortune Gem الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.55K
- تغيير سعر Army of Fortune Gem خلال اليوم هو -0.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Army of Fortune Gem مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Army of Fortune Gem مقابل USD هو $ -0.0022174268 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Army of Fortune Gem مقابل USD هو $ +0.0002298729 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Army of Fortune Gem مقابل USD هو $ -0.002716042911345319 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.96%
|30 يوم
|$ -0.0022174268
|-33.63%
|60 يوم
|$ +0.0002298729
|+3.49%
|90 يوم
|$ -0.002716042911345319
|-29.17%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Army of Fortune Gem: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.59%
-0.96%
-2.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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