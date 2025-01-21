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سعر Arma Block (AB) المباشر لليوم هو USD 0.00044019 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Arma Block الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 95.82 - تغيير سعر Arma Block خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Arma Block (AB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Arma Block مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Arma Block مقابل USD هو $ -0.0000478145 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Arma Block مقابل USD هو $ -0.0000400072 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Arma Block مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0000478145 -10.86% 60 يوم $ -0.0000400072 -9.08% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Arma Block (AB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Arma Block: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00521081$ 0.00521081 $ 0.00521081 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Arma Block (AB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: